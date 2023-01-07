السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يشعل أجواء حفل زفاف ابنة أخت شريهان بحضور زينة (فيديو)

محمد رمضان وزينة
محمد رمضان وزينة

حرص النجمان محمد رمضان وزينة على حضور حفل زفاف "هند" إبنة نهلة العوضي - أخت النجمة شيريهان الكبرى - الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأشعل رمضان أجواء الحفل بغنائه أكثر من أغنية تفاعل معها الحضور الذين التفوا حوله أثناء الغناء، كمان تفاعلن زينة أيضًا مع أغاني محمد رمضان بالتصفيق مع الحضور.

ويجتمع محمد رمضان وزينة فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، ويشارك في بطولة العمل هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، دعاء حكم، طارق النهري، مجدي بدر وآخرين.

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التي تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

الف الفنانين العام الجديد 2023 السيناريو والحوار نجاح مسلسل الليلة واللى فيها مسلسل العمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسى مجلسى النواب والأعلى لدولة ليبيا

لضبط الأسواق.. شعبة الاتصالات بالغرف التجارية تطالب بتدوين السعر على جميع السلع

توقعات بتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك فى الدول العربية خلال 2023

أجدد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مجانا وأتش دي

تحرير 22 مخالفة تموينية متنوعة في مرسى مطروح

ضبط 4919 مخبزا مخالفا و18 قضية حجب سلع استراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟