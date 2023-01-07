محمد رمضان يشعل أجواء حفل زفاف ابنة أخت شريهان بحضور زينة (فيديو)

حرص النجمان محمد رمضان وزينة على حضور حفل زفاف "هند" إبنة نهلة العوضي - أخت النجمة شيريهان الكبرى - الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأشعل رمضان أجواء الحفل بغنائه أكثر من أغنية تفاعل معها الحضور الذين التفوا حوله أثناء الغناء، كمان تفاعلن زينة أيضًا مع أغاني محمد رمضان بالتصفيق مع الحضور.

ويجتمع محمد رمضان وزينة فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، ويشارك في بطولة العمل هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، دعاء حكم، طارق النهري، مجدي بدر وآخرين.

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التي تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".