الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمشروع مجمع تعليمي بتكلفة 27.4 مليون جنيه

أثناء وضع محافظ أسوان
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع الرضوان التعليمي بطريق السادات والذي يضم المراحل التعليمية من رياض الأطفال والإبتدائي والإعدادي والثانوي العام، وذلك على مساحة 6450 م2، وبتكلفة 27.4 مليون جنيه، وبطاقة 42 فصلًا دراسيًا، بخلاف قاعات الأنشطة، والفراغات التكميلية.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ 52 للمحافظة، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبدالهادي عبداللطيف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية. 

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة نشر ثقافة احترام خصوصية السكان المقيمين فى المنطقة، وذلك من خلال التركيز على عدم إزعاج المواطنين، مكلفًا بضرورة الإهتمام باللاندسكيب وعمل ساحة إنتظار لتخفيف التكدس المرورى بمحيط المجمع المرسى، ووضع الألعاب الترفيهية لتوفير أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب. 

وفي نفس السياق، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان إلى أن هناك توجيهات من محافظ أسوان بأهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسى الحالى 2022 / 2023 حيث سيتم إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى فى الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة. 

وتابعت أنه تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس، و8 مدارس إحلال كلى وجزئى، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات، وأيضاً 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالى 79 مدرسة منها ما تم افتتاحه وتشغيله والأخر جارى العمل فيها دون المساس باستقرار العملية التعليمية. 

وأوضحت أنه يتم التركيز عند إنشاء المدارس الجديدة بزيادة المسطحات الخضراء واللاندسكيب لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبنائنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي. 

أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أثناء وضع محافظ أسوان حجر الأساس
أسوان الاحتفال بالعيد القومي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القيادات التعليمية هيئة الأبنية التعليمية مجمع الرضوان بطريق السادات

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