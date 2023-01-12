محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمرحلتها الأولى، للوقوف على آخر الأعمال بها، ومعدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة لملاحظات مسئولي دار الهندسة، ورصد أية ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، مع انتهاء العمل بعدد من المشروعات واقتراب دخولها الخدمة، مشدداً على الإلتزام بالمواعيد المقررة لتسليمها تبعاً للجداول الزمنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ووفد شركة دار الهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم، ومديري المشروعات بمركزي إطسا ويوسف الصديق من مهندسي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومسئولي شركات الخدمات والمرافق، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لأعمال مشروعات "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

تناول الاجتماع، مراجعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي تم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ، للإسراع في تنفيذ المشروعات، وفك التشابكات بالتنسيق بين جميع القطاعات، مع انتهاء الأعمال بعدد من المشروعات، والاقتراب من دخولها الخدمة، خلال الفترة القادمة لنهو أعمالها في مواعيدها المقررة.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالنفع علي المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم، موجهًا بسرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التى تم الانتهاء منها، وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية، ووضع رؤية واضحة لخطة التدارك بالمشروعات التى مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمني مضغوط لتلك الخطة.

كما أكد المحافظ، على سرعة التنسيق بين الجهات ذات الصلة، للبدء في رصف الطرق التى تم رفعها مساحياً وانتهت بها أعمال شبكات المرافق بشكل كامل بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، لتيسير الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين في تنقلاتهم، موجهاً بمراجعة باقي الطرق بقرى المركزين التى أوشكت أعمال شبكات المرافق بها على الانتهاء، وسرعة إنهاء الأعمال الحتمية بها لإدراجها بعمليات الرصف، مشيراً إلى أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات خلال تنفيذ أية أعمال منعاً لتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، موجهاً بإفادة مسئولي دار الهندسة بالأحوزة العمرانية للقرى الأم بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحي بها، ومنها إلى التوابع وتوابع التوابع، نظراً لتركيب باقي أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية على مشروعات الصرف الصحي.

كما وجه محافظ الفيوم، مسؤولي المكتب الفني، بالتنسيق مع مسؤولي دار الهندسة، لإعداد تقرير تفصيلي عن المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق بكل قطاع على حده، والمشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات الجارية، ومواعيد الانتهاء منها، تبعاً للمحاضر الرسمية المعدة سلفاً من خلال كل جهة، واجتماعات المتابعة بشأنها، ومحاضرها التنسيقية بين مختلف الجهات، بجانب إفادته شخصياً، بآخر تقرير بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، من قبل مسئولي دار الهندسة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات.