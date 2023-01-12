الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24012 طنًا تشمل: 1300 طن مولاس، و4486 طن ملح، و3300 طن يوريا، و4297 طن رمل، و10629 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44713 طنًا تشمل: 2980 طن قمح، و7700 طن خردة، و12600 طن سكر، و3956 طن أبلاكاش، و13977 طن حديد، و3500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1554 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 605 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2500 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43296 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 102323 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 4021 طن قمح متجهة إلى صوامع  شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4816 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط

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