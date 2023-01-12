الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم الخميس، 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم “سماح سعيد ابراهيم ٤٥ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، فرحة فرج مراجع ١٨ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات بالجسم، جنا أشرف عبدالفتاح ١٥ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مفتوح بالذراع الايمن وكدمات وسحجات بالجسم”. 

وأصيب أيضا حبيبة ابراهيم مراجع ١٦ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متعددة بالرأس والوجه وجرح بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، حمودة سعد مراجع ١٧ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حبيبة حمدي مراجع ١٥ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم”.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

اسماء المصابين انقلاب سيارة نقل طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي اصابة 6 اشخاص

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