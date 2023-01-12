«الباز»: «الأزمات استثناء وليست دائمة وياما عدى على المصريين أزمات وتخطوها»

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن الأمل وضرورة التمسك به في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعصف بكل بلدان العالم ومن ضمنهم مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري طالما تخطى بقدرته وخبرته كل الصعاب.

وقال خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمة"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم": لازم نعيش بالأمل والمفروض لما يكون في أزمة يكون شكل كلامنا مفعم بالأمل لأننا لو ناقشنا المشكلة من أرضية مفيش حلول، هنوصل لدرجة من درجات اليأس اللي بتخلينا في النهاية مرتبكين ومش قادرين نفكر بشكل كويس".

وأضاف الباز: "لو وصفنا الأزمة بشكل صحيح هنقول إن هناك أزمة عامة وهذه الأزمة العامة داخلها أزمات صغيرة يعيشها كل فرد، كل مواطن من أكبر فرد لأصغر فرد له نصيب في الأزمة".

ودعا إلى عدم الوصول لمرحلة اليأس، قائلًا: "لما بنوصل لمرحلة اليأس بيكون صعب نفكر في حلول وأنا بعتقد إنه ضروري وإحنا بنتكلم في أمور وشئون هذه الأزمة يكون حديثنا فيه كثير من الأمل".

وأكد الدكتور محمد الباز أن الرهان هنا ليس على أشياء غيبية أو أشياء لا نمتلكها في إيدينا ولكن نراهن على التجربة المصرية وهذا الشعب الذي لديه قدرة على عبور الأزمات، مرددًا: "قدرة المصريين والشعب المصري على تخطي الأزمات رهان لا يخيب".

واستشهد بجملة قالها أحد الصالحين حينما قال: "ستمر علينا أيام عجاف.. يقل فيها الرزق وتكثر فيها الأوبئة، وتتألم فيها القلوب وتخشى الأم على صغيرها والابنة ع أبويها، فيذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ويتذكرون يومًا يرجعون فيه إلى الله".

وأكمل: "فيرسل الله لهم جنوده فتمهد لهم الرزق وتبسط لهم العيش وتبعث في قلوبهم الاطمئنان.. فإن حدثوك عن أمر مخيف فحدثهم عن رب لطيف بالعباد".

واستطرد: "محتاجين يكون عندنا تلك المساحة من التحدي، وتخطي أزماتنا ويكون عندنا تصورات، أن هذه الأزمة ليست دائمة أو مزمنة فالأزمات استثناء وليست دائمة وياما عدى على المصريين أزمات قدروا يتخطوها".