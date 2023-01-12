الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما الدول الرابحة والخاسرة من الحرب الروسية الأوكرانية؟.. مختار غباشي يُجيب

الدكتور مختار غباشي
الدكتور مختار غباشي

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، من هي الدول الرابحة والخاسرة من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الدولة الرابحة هي الدول المنتجة أما أكبر الخاسرين فهم الألمان بسبب ارتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار الغاز.

وأضاف غباشي خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس، أن أكبر الخاسرين العالم الغربي والاتحاد الأوروبي، وأكبر الرابحين الدول المنتجة للغاز والنفط.

غباشي: الولايات المتحدة الأمريكية في أخطر مراحلها حاليًا كقوة عظمى

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ظاهريًا أنها تساعد لكنها خاسرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تدرك أنها في أخطر مراحلها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع الروس والصينيين.

وتابع: «الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي عند حدود هذه القوة التي نراها أمام الأعين»، موضحًا أن هناك قوة أخرى صاعدة وهناك قوة ذاهبة.

وتابع: «إذا لم تكن هناك ساعة لإنهاء فهي مرشحة لتداعيات في منتهى الخطورة، خصوصًا أنه منذ أسابيع تحدثت دولة مثل بيلاروسيا أنها من الممكن أن تنضم لهذه الحرب والمجر واليابان وأيضًا بولندا المزعجة للروس».

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