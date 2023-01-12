الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الواقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

وزارة الخارجية الأفغانية
وزارة الخارجية الأفغانية

أعربت السعودية عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، مما تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً على وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وقع انفجار بعد ظهر أمس، أمام وزارة الخارجية الأفغانية، وسط كابول.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على قنواته على الإنترنت، قائلا إن أحد مقاتليه تقدم إلى الوزارة وفجر حزاما ناسفا بالقرب من قوات الأمن هناك.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم إدارة أمن كابول في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الانفجار وقع في الشارع الذي توجد به وزارة الخارجية.

وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم دبلوماسيون، وفقا لما أعلنه داعش.

كما تحدث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، عن 20 ضحية على الأقل عند إدانة الهجوم على تويتر.

وأعلنت الشرطة الأفغانية امس ،  مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية في كابل.

وأفاد الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران، أن الانفجار حصل اليوم على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح.

السعودية وزارة الخارجية الأفغانية الإرهاب العنف الشعب الأفغاني

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