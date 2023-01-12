الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

10 شروط للحصول على التراخيص بقانون البناء الموحد الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة اللواء خالد سعيد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

مشروع قانون البناء الموحد الجديد

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.

ونص مشروع القانون على أن تكون مدة التراخيص في قانون البناء الموحد 3 سنوات، إذ تصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم، مع تنفيذ ضوابط لضمان سلامة البناء وسرعة مواجهة البناء دون تصريح وإزالة العمران؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية.

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«إسكان الشيوخ» توافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون البناء

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مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديلات الحكومة على قانون البناء الموحد

شروط الحصول على التراخيص بقانون البناء الموحد

كما تضمن مشروع القانون شروط الحصول على التراخيص والتي جاءت كالتالي: 

1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص البناء.

2- تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين.

3- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية.

4- تغليظ العقوبات على المخالفين.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

6- منح السلطة التنفيذية لوزارة الزراعة بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.

7- إخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ خلال مدة شهر.

8- ارتفاع المبنى السكني يتراوح ما بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، ويتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، إذ أنَّ أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

10- توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

مجلس الشيوخ قانون البناء قانون البناء الموحد التراخيص رخصة البناء اتحاد الشاغلين مشروع قانون البناء الموحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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