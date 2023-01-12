كولر للاعبى الأهلى: أمامنا فرصة جيدة لتوسيع الفارق مع الزمالك والابتعاد بالصدارة أمام المصرى

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول في فندق الإقامة قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام المصري في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

كولر طالب اللاعبين بضرورة التركيز في حصد النقاط الثلاث، وعدم تكرار الأخطاء الفردية التي تضع الفريق تحت ضغط طوال المباراة.

المدير الفني أخبر الجميع بأنه لن يكون هناك مكان سوى للاعب المجتهد والملتزم داخل وخارج الملعب والفترة المقبلة سوف تشهد خروج البعض من حساباته الفنية تمامًا.

وشدد كولر خلال حديثه للاعبين أنهم يفرطون في نتائج المباريات بغرابة شديدة، ولا بد من استيعاب الأخطاء وقد يدفعون الثمن غاليًا، وضرب لهم مثلًا بما حدث مع الزمالك في آخر ثلاث مواجهات أمام أسوان والداخلية والاتحاد السكندري وهي فرصة لا بد من استثمارها جيدًا لصالحنا من أجل توسيع فارق النقاط والابتعاد بالصدارة لتحقيق هدفنا في حصد اللقب.

من جانبه استقر كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء المصري والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه علي معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وفي وسط الملعب عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد أفشة وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وفي الهجوم محمد شريف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته ظهر أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية استعدادًا لمباراة المصري.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على الترحيب بمروان عطية المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، والذي خاض مرانه الأول مع الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.