المركز الثقافى فى طنطا يستضيف فعاليات الصالون الأول للفنون التشكيلية الصغيرة

في إطار رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للفنانين التشكيليين والاهتمام بحركة الفن التشكيلي ورعاية الموهوبين والمبدعين، نظم المركز الثقافي في طنطا أولى الورش الفنية والتدريبية ضمن فعاليات صالون الفنون التشكيلية الصغيرة الأول "فن الخيوط الوترية".

الصالون تدريب كل من د. منار عودات، د. نانسي طاهر، د. وليد رجائي مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط وقومسير الصالون.

وفي هذا الإطار تم تدريب الحضور على مدار يومى الإثنين والأربعاء بمختلف الأعمار على الأساسيات والتقنيات الأولية لفن الخيوط الوترية وأساليب التشكيل المتنوعة من خلال استخدام الخيوط بألوانها المميزة على الورق والتدريب العملى على تصميمات متنوعة سواء هندسية أو طبيعية أو عضوية، وفق أسس فنية ومهارية لهذا الفن المميز.

وكذلك تم إلقاء الضوء من خلال المدربين عن مدى إمكانية الاستفادة من فن الخيوط الوترية فى المشروعات الصغيرة ومواكبة سوق العمل، وتعد الخيوط الوترية من أجمل وأدق الفنون اليدوية حيث كان في السابق يأخذ الشكل التجريدى للنمط الهندسي المتساوى الأبعاد أما الآن فأصبح يأخذ أي شكل يفضل تنفيذه، وتعد الألوان عاملًا أساسيًا في إعطاء اللوحة أبعادها وقيمتها وبالتالي جذب النظر إليها.

تستمر فعاليات الصالون حتى 19 يناير الجاري، وتتنوع الورش الفنية والتدريبية المجانية بين النحت على الفوم ورسم المنظور ورسم الطبيعة.

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