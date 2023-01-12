مع صعود المخزونات الأمريكية.. ارتفاع أسعار البترول العالمية لـ2%

ارتفعت أسعار البترول العالمية، بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، فضلًا عن إعادة فتح اقتصاد الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.19 في المائة إلى 82.03 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.2 في المائة إلى 76.80 دولار للبرميل، ولقيت الأسعار الدعم من الآمال في نمو الطلب على الوقود بالصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ خففت البلاد القيود المرتبطة بكوفيد-19 وزادت حصص استيراد الخام بنسبة 20 في المائة.

مع صعود للمخزونات الأمريكية.. ارتفاع أسعار البترول العالمية لـ2%

فيما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت مع تراجع مخزونات نواتج التقطير، وزادت مخزونات الخام 19 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بأن تنخفض 2.2 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي بواقع 831 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 4.5 نقطة مئوية.