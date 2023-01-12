الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تطلق ثانى مواسم «الدوم» الليلة

الدوم
الدوم

تنطلق في الحادية عشرة من مساء اليوم أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «الدوم» بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج العام الماضي، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواهب متعددة خلال العام الجديد.

برنامج الدوم - الموسم الثاني

ومن المقرر عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قنوات DMC  مقدمًا مجموعة من المسابقات الجديدة.

البرنامج الذي تنفذه شركة «ميديا هب» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث عن المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف المحافظات، فيما يشهد «الدوم» فى موسمه الثاني تطويرًا كبيرًا على مختلف المستويات، التى نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية.

يشهد الموسم الثانى من البرنامج الكثير من التطورات فى المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

قررت الشركة إضافة عدد جديد من المسابقات خلال الموسم الجديد، حيث تضمنت المسابقات فى الموسم الأول «الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى»، لتتم إضافة «العزف الموسيقى» على آلات مختلفة، مثل العود والناى والقانون والكمان، وغيرها من الآلات الإيقاعية، و«الفنون التشكيلية» مثل «النحت والرسم»، إلى منافسات «الدوم».

وستتم الاستعانة بلجان تحكيم مختلفة عن الموسم الأول، وتابعت أنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت خلال الموسم الحالى، الذى سيتضمن حضور نجوم كبار بشكل أوسع عن الموسم الأول، فضلًا عن توفير أجواء ترفيهية ومدربين على أعلى مستوى.

وكانت الشركة المتحدة ضخت دماء جديد في أعمالها الفنية من خلال الفائزين بالموسم الأول من الدوم من خلال أعمال تمثيلية لسعد سمير وماريا أسامة والغناء بتقديم أغنيات كثيرة لأسامة عطية وأسماء الجمل وعدد من الذين وصلوا للمراحل النهائية.

برنامج الدوم الموسم الثاني الدوم الموسم الثاني برنامج مواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

الزراعة: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «SAIL» يبنى 7 مدارس فى أسوان

أستاذ علاقات دولية: مشاركة السيسى فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى تتويج للعلاقات بين البلدين

ضبط طن أعلاف دون فواتير وتحرير 7 محاضر فى حملة تفتيشية بالمنيا

إعدام 70 كيلو جرام أغذية متنوعة في حملة رقابية في مطروح

تقارير دولية: عملات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال