«المتحدة للخدمات الإعلامية» تطلق ثانى مواسم «الدوم» الليلة

تنطلق في الحادية عشرة من مساء اليوم أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «الدوم» بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج العام الماضي، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواهب متعددة خلال العام الجديد.

برنامج الدوم - الموسم الثاني

ومن المقرر عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قنوات DMC مقدمًا مجموعة من المسابقات الجديدة.

البرنامج الذي تنفذه شركة «ميديا هب» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث عن المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف المحافظات، فيما يشهد «الدوم» فى موسمه الثاني تطويرًا كبيرًا على مختلف المستويات، التى نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية.

يشهد الموسم الثانى من البرنامج الكثير من التطورات فى المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

قررت الشركة إضافة عدد جديد من المسابقات خلال الموسم الجديد، حيث تضمنت المسابقات فى الموسم الأول «الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى»، لتتم إضافة «العزف الموسيقى» على آلات مختلفة، مثل العود والناى والقانون والكمان، وغيرها من الآلات الإيقاعية، و«الفنون التشكيلية» مثل «النحت والرسم»، إلى منافسات «الدوم».

وستتم الاستعانة بلجان تحكيم مختلفة عن الموسم الأول، وتابعت أنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت خلال الموسم الحالى، الذى سيتضمن حضور نجوم كبار بشكل أوسع عن الموسم الأول، فضلًا عن توفير أجواء ترفيهية ومدربين على أعلى مستوى.

وكانت الشركة المتحدة ضخت دماء جديد في أعمالها الفنية من خلال الفائزين بالموسم الأول من الدوم من خلال أعمال تمثيلية لسعد سمير وماريا أسامة والغناء بتقديم أغنيات كثيرة لأسامة عطية وأسماء الجمل وعدد من الذين وصلوا للمراحل النهائية.