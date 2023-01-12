الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثانى.. المقاصة يصطدم بالجونة وبترول أسيوط يواجه النصر للتعدين

الجونة فاز في مباراته
الجونة فاز في مباراته الأخيرة على طامية

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، حيث يحل بترول أسيوط المتصدر برصيد 30 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على النصر للتعدين الخامس برصيد 19 نقطة ويسعى بترول أسيوط للفوز والمحافظة على القمة في ظل المطاردة الشرسة من لافيينا والجونة والمقاصة.

ويحل لافيينا الثاني برصيد 29 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي ضيفا على تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 10 نقاط بقيادة عماد عابدين في مباراة من المفترض أن تكون سهلة لفريق لافيينا الذي يسعى لمواصلة انتصاراته والصعود للقمة حال تعثر بترول أسيوط أمام التعدين .

وفي مواجهة قمة يستضيف المقاصة الرابع برصيد 25 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق الجونة الثالث برصيد 27 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار لابديل عن الفوز .

ويستضيف المدينة المنورة الأخير برصيد 9 نقاط بقيادة شديد قناوي فريق الألومنيوم السابع برصيد 16 نقطة بقيادة أبو طالب العيسوي ويخوض المدينة المنورة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاصة بملعبه في الجولة الماضية بينما يسعى الألومنيوم للعودة للانتصارات .

ويحل كيما أسوان الثامن برصيد 16 نقطة بقيادة علي عاشور ضيفا على فريق أسمنت أسيوط السادس برصيد 17 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس .

ويستضيف شبان قنا الثالث عشر برصيد 12 نقطة بقيادة كمال الزين فريق طامية الثاني عشر برصيد 13 نقطة بقيادة فؤاد سامة في مباراة متكافئة. 

وتختم مباريات الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى غدا بمباراتي الفيوم الرابع عشر برصيد 12 نقطة بقيادة خالد إينو وملوي الحادي عشر برصيد 14 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي والمنيا الاشر برصيد 14 نقطة بقيادة نبيل محمود مع ديروط التاسع برصيد 15 نقطة .

دوري القسم الثاني بترول أسيوط النصر للتعدين الجونة المقاصة

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