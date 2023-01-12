الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بـ10 لاعبين.. تورينو يطيح بـ ميلان من كأس إيطاليا

ميلان وتورينو
ميلان وتورينو

أطاح فريق تورينو بنظيره إي سي ميلان من منافسات دور الـ16 ببطولة كأس إيطاليا عقب الفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن تتجه المباراة إلى الوقت الإضافي.

وأحرز ميشيل أدوبو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 114 من زمن الشوط الإضافي الثاني، ليقود تورينو للدور التالي بينما يودع ميلان المسابقة.

و سجل تورينو هدفا مباغتا بعد تمريرة رائعة من وسط الملعب من لوكيتش إلى بريان بايي الذي انطلق من الناحية اليمنى وتوغل باتجاه منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها ميشيل أدوبو بتسديدة في الشباك.

وكاد حارس تورينو أن يتسبب في هدف التعادل لصالح ميلان بعدما أطلق كالابريا تسديدة قوية من على حدود المنطقة ليتصدى لها الحارس وترتد الكرة من يده وتمر لأعلى الشباك لركنية بالدقيقة 118.

تورينو ميلان كأس ايطاليا

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وائل لطفي

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