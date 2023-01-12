مدير قسطرة قلب يوضح أسباب انتشار أمراض ضغط الدم والجلطات بين الشباب

أوضح الدكتور حازم عرنوس مدير قسطرة القلب بمعهد ناصر، أسباب انتشار أمراض ضغط الدم وجلطات القلب والمخ بين الشباب، قائلًا:"نمط الحياة السريع من حيث التنافس بين الناس في العمل وكسب الرزق، والتقدم من درجة إلى درجة أعلى يتسبب في خلق نوع من التوتر العصبي على الإنسان".

وأضاف عرنوس خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هذه الضغوطات تتسبب في حدوث أمراض للجهاز المناعي للجسم مثل: الأمراض الروماتيزمية والأمراض التي تسبب سكتات دماغية وجلطات في القلب والمخ، وأمراض في الجهاز العصبي، لافتاً إلى أن الروماتويد وأمراض الجهاز العصبي هي أمراض مناعية.

وأشار إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المناعية هو القلق والتوتر، لافتاً إلى أنه لا يوجد سبب علمي محدد يوضح أسباب حدوث الأمراض المناعية بالتحديد، سواء روماتويد أو غيره من أمراض الجهاز العصبي حيث لم يجدوا له تفسير إلا أن معظم هذه الحالات تعيش تحت ضغطوط عصبية أغلب الوقت.

وبين أن أمراض القلب ليست مناعية، لكن الضغط يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإفراز هرمون الأدرينالين، ونشاط زائد في العصب السمبثاوي والذي بدورهم يتسببوا في عمل ارتفاع في ضغط الدم وزيادة عالية في ضربات القلب ووظائف عضلة القلب.