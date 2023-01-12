الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يرفض منح لاعبة الزمالك راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز

فيريرا
فيريرا

رفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة عقب التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك للمباراة الخامسة هذا الموسم ببطولة الدوري من أصل 13 مباراة.

وقرر فيريرا عدم منح لاعبيه راحة من تدريبات الخميس، ليستأنف الفريق الأبيض مرانه بصورة طبيعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتراجع أداء الزمالك في المباريات الثلاثة الأخيرة ليحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وحقق الزمالك انتصارًا وحيدًا على الإسماعيلي في آخر 5 مواجهات خاضها الفريق.

فيريرا الزمالك الدورى المصرى بيراميدز

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