الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هبة القدسى: إدارة بايدن فى خطر

جو بايدن
جو بايدن

 قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن الحزب الجمهوري ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد توقف حركة الطيران الأمريكي اليوم والذي تسبب في تعطل 12 ألف رحلة.

إدارة بايدن تواجه صراعا شديدا داخل الكونجرس

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن إدارة بايدن تواجه صراعا شديدا داخل الكونجرس، لفتح تحقيقات متعددة حول أزمة الوثائق السرية التي تم الكشف عنها واحتفظ بايدن بها في مكتبه والعثور على وثائق في مكان آخر تابع له.

وأشارت إلى أن نجل الرئيس الأمريكي سيخضع لتحقيق هو الآخر حول تعاملاته المالية، مؤكدة أن ما حدث اليوم من تعطل حركة الطيران الأمريكية شوه سمعة الولايات المتحدة وسبب بعض الاضطرابات في مطارات أخرى التي كان لديها طائرات تقلع للولايات المتحدة. 

وأكدت أن إدارة بايدن أصبحت في خطر حقيقي، خاصة أنه بالأمس خرج خلال قمة الأصدقاء الثلاثة بالمكسيك ليقول إنه لا يعلم شيئًا عن الوثائق السرية التي تم اكتشافها في نهاية نوفمبر، وهناك تساؤلات حول سبب وجود هذه الوثائق منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وخروجها لمكتب بايدن. 

إدارة بايدن خطر الوثائق السرية بايدن تحقيقات الحزب الجمهوري

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