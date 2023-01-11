الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر: نرفض الدخول فى «مهاترات» حول التحكيم.. ولن نفرط في أى لاعب

فيوتشر وبيراميدز
فيوتشر وبيراميدز

أبدى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر تعجبه الشديد من المهاترات حول مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري العام ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الأسبوع 13 من الدوري العام.

وقال السقا في تصريحات صحفية: "فوجئنا منذ الأمس بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيمياً للكابتن محمد معروف وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضي!!، بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثاني لم نحتج وليست من مبادئ النادي الامتعاض أو التشكيك في هوية التحكيم المصري".

وأكمل: "حكم لنا محمد معروف 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن ، بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفي 4 مباريات الموسم الماضي أمام الأهلي والزمالك ذهاباً وعودة ، لم نحقق الفوز في أى مباراة ولم نصدر مثل تلك المهاترات والمشاحنات بالرغم أننا أكثر المتضررين، ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل غيرنا".

وأكد على احترام نادي فيوتشر للتحكيم المصري قائلاً  "في أى وقت يكون لدينا شكوى أو اعتراض فنحن نسلك الطرق الشرعية وليس بالضجيج والبيانات في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح حول احتفاظ الفريق بالمركز الثاني "لايزال هدفنا هو المنافسة وتحقيق أفضل أداء ممكن وهذا منذ اليوم الأول ، نجحنا في الفوز بكأس الرابطة الموسم الماضي وتحقيق حلم فشل فيه الكثيرين ، لكن طريقنا هذا الموسم أصعب خاصة مع المنافسة على لقب الكونفدرالية".

ورد المدير الرياضي لنادي فيوتشر حول سؤال احتمالية العروض المقدمة للاعبي الفريق : "هناك قرار من مجلس الإدارة برفض رحيل أى لاعب في يناير للحفاظ على القوام الأساسي بسبب المنافسة في العديد من البطولات".

عبد الظاهر السقا فيوتشر إف سي بيراميدز الدورى المصرى

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