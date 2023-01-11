الرئيس الأوكرانى: نتوقع شيئا أكثر من تصريحات الناتو حول الأبواب المفتوحة

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بأن كييف تتوقع من حلف الناتو شيئا أكثر من تصريحاته حول الأبواب المفتوحة لأوكرانيا.

وتابع زيلينسكي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمدينة لفوف: "دعم أوكرانيا من الزملاء في الناتو، الذي يكون على شكل خطاب حول، الأبواب المفتوحة لا يكفي، نحن بحاجة إلى خطوات للأمام، سيكون الحل في فيلنيوس، في قمة الناتو في الصيف، نحن ننتظر خطوات قوية، شيء أكثر من مجرد أبواب مفتوحة"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني تقدم فى نهاية سبتمبر الماضى، بطلب للانضمام إلى الناتو بطريقة عاجلة.

وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان، آنذاك أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء الآن في وقت متأخر.

كما أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بموقف الحلف الذي لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص، وضمن سياسة الباب المفتوح، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، إن القتال في سوليدار مستمر وروسيا تتظاهر بأنها سيطرت على أجزاء من شرقها، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وصرّح في مقابلة مع وكالة فرانس برس "كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب".