الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: نتوقع شيئا أكثر من تصريحات الناتو حول الأبواب المفتوحة

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بأن كييف تتوقع من حلف الناتو شيئا أكثر من تصريحاته حول الأبواب المفتوحة لأوكرانيا.

وتابع زيلينسكي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمدينة لفوف: "دعم أوكرانيا من الزملاء في الناتو، الذي يكون على شكل خطاب حول، الأبواب المفتوحة لا يكفي، نحن بحاجة إلى خطوات للأمام، سيكون الحل في فيلنيوس، في قمة الناتو في الصيف، نحن ننتظر خطوات قوية، شيء أكثر من مجرد أبواب مفتوحة"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني تقدم فى نهاية سبتمبر الماضى، بطلب للانضمام إلى الناتو بطريقة عاجلة.

txt

يستعد لدور بطولة جديد.. الرئيس الأوكرانى رجل الساعة فى هوليوود

وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان، آنذاك أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء الآن في وقت متأخر.

كما أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بموقف الحلف الذي لم يتغير بشأن حق كل دولة في تحديد مسارها الخاص، وضمن سياسة الباب المفتوح، لكنه شدد على أن الحلف سيركز جهوده على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، إن القتال في سوليدار مستمر وروسيا تتظاهر بأنها سيطرت على أجزاء من شرقها، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وصرّح في مقابلة مع وكالة فرانس برس "كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب".

txt

الرئيس الأوكرانى يدعو إلى الانتقال لمستوى أعلى فى التسليح المقدم لبلاده

 

الرئيس الأوكراني كييف حلف الناتو أوكرانيا الولايات المتحدة الأمين العام لحلف الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الرئيس الأوكرانى: نتوقع شيئا أكثر من تصريحات الناتو حول الأبواب المفتوحة

خبير مصرفى: لا أتوقع صعود الدولار مرة أخرى.. والسوق تستقر خلال شهر (فيديو)

ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السنيمائى ومستلزماتها

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

«بسبب خلافات عائلية».. حبس المتهم بقتل سيدة بأسيوط 4 أيام

المعمل الجنائى يعاين شقة نشب بها حريق فى البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال