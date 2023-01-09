يستعد لدور بطولة جديد.. الرئيس الأوكرانى رجل الساعة فى هوليوود

كشفت صحيفة "الجارديان البريطانية"، عن زيارة عدد من النجوم والمشاهير حول العالم لأوكرانيا لتقديم الدعم للمجهود الحربي في كييف، كما التقوا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ووفقا للصحيفة، فإنه عندما دخل النجم العالمي "بن ستيلر" إلى مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في يونيو، احتضنه قائلاً، "أنت بطلي".

ويعد "ستيلر" هو أحد النجوم من عالم الترفيه الذين قطعوا رحلة طويلة إلى كييف لمقابلة زيلينسكي- وهو نفسه ممثل وممثل كوميدي سابق، عبر رحلة قطار ليلية من بولندا حيث أن الرحلات التجارية- ناهيك عن الطائرات الخاصة- لا يمكنها الطيران في المجال الجوي الأوكراني لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقبل ستيلر جاء الممثل شون بين، الذي زار كييف ثلاث مرات منذ الحرب، ويقوم بعمل فيلم وثائقي عن الحرب، والذي سيظهر فيه زيلينسكي بلا شك.

أعطى شون بين أوسكاره للرئيس كرمز للإيمان بالنصر.

وفي زيارته الأخيرة، أعطى "بين" زيلينسكي واحدة من جوائز الأوسكار الخاصة به ليحتفظ بها حتى بعد فوز أوكرانيا،حيث لقد كانت طريقة "بين" لإظهار مدى اعتقاده بأن الرئيس والبلد سينجو من هذه الحرب.

ومن بين النجوم الأخرى التي استضافها زيلينسكي المغامر البريطاني بير جريلز، ومؤسس فيرجن ، ريتشارد برانسون، والممثلة جيسيكا تشاستين، وبونو U2، والمضيف التليفزيوني ديفيد ليترمان، والشيف الإسباني الأمريكي الشهير خوسيه أندريس، والمؤرخ تيموثي سنايدر.

وأيضا التقي بالنجمة العالمية أنجلينا جولي ونجم الحركة في الثمانينيات جان كلود فان دام، الذي قام بالتصوير في كييف لإنتاج Netflix قبل عامين، وزارا أوكرانيا أيضًا لمقابلة اللاجئين والجنود، والتقط فان دام صورًا لمقاطع فيديو مع جنود أوكرانيين في كانون الأول "ديسمبر"، معطيًا شعار الحرب الأوكراني التقليدي، "المجد لأوكرانيا، المجد للأبطال".

وهناك العديد من المشاهير الذين لم يقوموا بعد بزيارة أوكرانيا ولكنهم يستخدمون منصاتهم لجمع الأموال. جمعت الممثلة الأوكرانية المولد ميلا كونيس وزوجها أشتون كوتشر، اللذين كانا صديقين لعائلة زيلينسكي قبل الحرب، أكثر من 30 مليون دولار في بداية الحرب.

وأصبح ممثل حرب النجوم مارك هاميل، الذي تطوع ليصبح أحد الوجوه في منصة جمع التبرعات التابعة لـ Zelenskiys ،United24، هو الصوت الناطق باللغة الإنجليزية لتطبيق نظام إنذار الغارات الجوية على مستوى أوكرانيا.

وفقًا لأولئك الذين تابعوا جهود اتصالات زيلينسكي وشاركوا فيها، فإن الرئيس هو الذي أبقى هوليوود تتابع الأحداث بعد أن هدأت الطفرة الإعلامية الأولية.

وقالت نيكي فاولر، رئيسة جمعية نقاد هوليوود، وهي أيضًا نصف أوكرانية: "إنه شخص طبيعي في الخطابة بسبب خلفيته". "أعتقد أن هذا له صدى لدى الكثير من المشاهير".

وأضافت "هوليوود "تحترم" زيلينسكي لأنه بالنسبة لهم بطل حقيقي، حسب فاولر. "عندما تكون قادرًا على الوصول إلى بطل حقيقي، (النوع) الذي لا تراه في الأفلام، فمن لا يريد دعم ذلك؟".

وأضافت أن "رحلة زيلينسكي كانت "فنًا مقلدًا للحياة" وقد أثارت فضول ليس فقط هوليوود بل الولايات المتحدة بشكل عام".

وقال إيتان فلاسينغ ، الصحفي في هوليوود ريبورتر، إن قدرة زيلينسكي على "التحكم في دورة الأخبار على مدار 24 ساعة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين الفيديو قد ولّدت احترامًا كبيرًا ودعائمًا في هوليوود ، بدلاً من شهرة عابرة".

وهذا العام، تلقى خطاب زيلينسكي في مدينة كان ترحيبا حارا. جعلت منه مجلة تايم، بوليتيكو وفاينانشيال تايمز شخصية العام.

وخارج البرلمان الأوكراني، ربما في إشارة إلى ماضيه كممثل، أنشأ زيلينسكي ممشى المشاهير الأوكراني. تم تكريم أولئك الذين يعتبرون أكبر مؤيدي أوكرانيا بلوحة. كان بين وأندريس من بين أولئك الذين ظهروا إلى جانب السياسيين مثل بوريس جونسون من المملكة المتحدة، الذي أصبح من المشاهير في أوكرانيا خلال فترة ولايته، وكذلك قادة بولندا ولاتفيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة يقدر زيلينسكي قوة الممثلين بصفته ممثلاً سابقًا، وخاصة من هوليوود"، وفقًا لسكرتيرته الصحفية السابقة يوليا مندل".

كان مندل من بين أولئك الذين ساعدوا في تنظيم قنوات التواصل مع المشاهير، بما في ذلك إيلون ماسك، الذي كان في البداية من أشد المؤيدين لأوكرانيا، قبل تبني ما اعتبره البعض خطاً أكثر موالية لروسيا.