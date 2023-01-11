الرئيس الأوكرانى يدعو إلى الانتقال لمستوى أعلى فى التسليح المقدم لبلاده

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الانتقال لمستوى أعلى في التسليح المقدم لبلاده، موجها الشكر للدول الحليفة على التزامها المتجدد بمنح بلاده المزيد من الأسلحة.



وحذّر زيلينسكي، في كلمة له نقلتها شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء، من "حشد روسيا قواها لتصعيد آخر"ـ مضيفاً أن "هذا هو الوقت المناسب لقرارات قوية جديدة، للحصول على دعم قوي جديد".



وشدد الرئيس الأوكراني على أن العالم الحر لديه كل ما هو ضروري لوقف العدوان الروسي، وهزيمة روسيا هزيمة تاريخية، قائلا: "إنه أمر مهم ليس فقط بالنسبة لنا، بل وللديمقراطية العالمية، ولجميع أولئك الذين يقدرون الحرية".