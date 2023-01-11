الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين «الغرف التجارية»: غداً الإفراج عن سلع جديدة من الجمارك

السلع
السلع

قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن هناك اجتماعات شبه يومية بين الجهات المعنية الصناعية ورئيس مجلس الوزراء من أجل التباحث حول أوضاع السلع المتوفرة بالأسواق، وأيضاً للنظر في السلع التي يجب الإفراج عنها بالقريب العاجل من الجمارك.

الإفراج عن السلع بالجمارك

وأكد علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن رئيس الوزراء صرح اليوم بالإفراج عن فوج جديد من السلع الاستهلاكية من الجمارك، مشيراً إلى أن غداً وبعد غد سيتم الإفراج عن دفعات جديدة من السلع.

استقرار أسعار السلع

وأضاف في حديثه، أن مصر سيكون لديها عرض كثيف للسلع الاستهلاكية بشهر رمضان المبارك نتيجة تلك الإفراجات المتتالية، ولهذا ستشهد السوق المصرية استقرار في الأسعار الفترة المقبلة.

علاء عز أمين عام الغرف التجارية برنامج مساء دي ام سي رامي رضوان الإفراج عن السلع

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