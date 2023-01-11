جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والاتحاد السكندرى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 13.

افتتح اليوم، مباريات الجولة 13 من الدوري المصري لموسم 2022-2023، حيث لعبت 4 مواجهات اليوم الأربعاء 11 -1- 2023.

وحقق سموحة الفوز بنتيجة 2-1 أمام طلائع الجيش في استاد الاسكندرية، في مباراة شهدت تألق حسام حسن الذي سجل ثنائية للفريق الأزرق.

ونجح البنك الأهلي من ركلة جزاء في آخر ثواني اللقاء، في خطف نقطة التعادل أمام الداخلية بنتيجة 3-3 على ملعب بتروسبورت.

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، بينما تعادل بيراميدز أمام فيوتشر إيجابياً بهدف لكل فريق.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والاتحاد السكندري