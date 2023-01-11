الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والاتحاد السكندرى

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 13.

افتتح اليوم، مباريات الجولة 13 من الدوري المصري لموسم 2022-2023، حيث لعبت 4 مواجهات اليوم الأربعاء 11 -1- 2023.

وحقق سموحة الفوز بنتيجة 2-1 أمام طلائع الجيش في استاد الاسكندرية، في مباراة شهدت تألق حسام حسن الذي سجل ثنائية للفريق الأزرق.

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ونجح البنك الأهلي من ركلة جزاء في آخر ثواني اللقاء، في خطف نقطة التعادل أمام الداخلية بنتيجة 3-3 على ملعب بتروسبورت.

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، بينما تعادل بيراميدز أمام فيوتشر إيجابياً بهدف لكل فريق.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والاتحاد السكندري

مركزفريقلفتخلهضده+/-نقط
1الأهلي12930225+1730
2فيوتشر13750157+827
3الزمالك13741227+1526
4بيراميدز13723189+924
5الاتحاد السكندري136061214-218
     6المقاولون العرب124621413+118
7غزل المحلة125341115-418
8المصري البورسعيدي124531213-117
9أسوان125161313016
10سيراميكا كليوباترا124351716+115
11سموحة13274611-513
12طلائع الجيش133461519-513
13فاركو122641011-112
14البنك الأهلي132651316-312
15إنبي122461118-710
16حرس الحدود12246916-710
17الداخلية13175916-710
18الإسماعيلي12147715-87
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