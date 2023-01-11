22 لاعبًا فى قائمة المصرى استعدادًا لمواجهة الأهلى

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق الاهلي والمقرر إقامتها في السابعة، مساء غد الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا من بينهم حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي غاب عن المشاركة مع الفريق مؤخرا؛ بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاتة.

خط الدفاع: أسامة الجزار، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة، حسين السيد، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، إسلام المزين، عمرو طارق.

خط الوسط: حسن علي، إيزي إبميكا، محمد جريندو، أحمد شداد، إلياس الجلاصي، عبدالرحيم دغموم، أحمد الشيخ، زياد فرج.

خط الهجوم: مروان حمدي، انتوني أكبوتو، فرانك إيتوجا.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي في الصدارة برصيد 30 نقطة.