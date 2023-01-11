الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم.

وكان استاد برج العرب قد استضاف مباراة الزمالك والاتحاد في خضم منافسات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز، وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف.

وتوج الغاني مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندري بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في ترتيب الدوري وفي رصيده 18 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وهُزم في 3 مواجهات.

رابطة الأندية المصرية الزمالك الاتحاد السكندرى الدورى المصرى مورو ساليفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والاتحاد السكندرى

بعد إغلاق التسجيل الإلكترونى.. «التعليم» تحل أزمة تحويل الشعب وتغيير اللغة لأولى وثانية ثانوى

نهاية سنوات الحرام على طبلية عشماوى.. حكاية بتر العضو الذكرى لميكانيكى كرداسة

عقب تعليق الرحلات الأمريكية.. أبرز الهجمات السيبرانية التى استهدفت واشنطن

«حكاية 400 يومًا لبشرى سرور».. كرمها الرئيس السيسي وأعاد القضاء حقها (صور)

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال