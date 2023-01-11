رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم.

وكان استاد برج العرب قد استضاف مباراة الزمالك والاتحاد في خضم منافسات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز، وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف.

وتوج الغاني مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندري بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في ترتيب الدوري وفي رصيده 18 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وهُزم في 3 مواجهات.