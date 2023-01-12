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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-1-2023

مواد البناء
مواد البناء

أعلنت بعض شركات الحديد أمس الأربعاء إلى رفع سعر طن الحديد مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تقليل قيمة الجنيه مقابل كافة العملات وتسجيل الدولار 29.75 جنيه حسب شاشات البنك المركزي، وارتفع سعر حديد عز حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما استقرت حتى الآن سعر الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-1-2023.

 

سعر طن الحديد 

  • سعر طن الحديد الاستثماري: 25880 جنيهًا، بتراجع 988 جنيهًا حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

 

  • سجل سعر الحديد من شركة عز للطن 27059.24 جنيه تسليم  أرض المصنع.

 

  • سجل  حديد المصريين ارتفاع جديد في سعره ليصل سعر التسليم من أرض المصنع إلى25ألف و850 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

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  • وارتفع  سعر حديد شركة السويس للصلب بنحو 2500 جنيه ليصل إلى 25 ألف و850 جنيها شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة.

 

  • وارتفع حديد الجارحي ليصل سعر الطن اليوم من أرض المصنع إلى 27 ألف جنيه، وسعر الطن تجاري بـ 27 ألف و500 جنيه، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 27ألف و945 جنيها.

 

  • رفعت شركة  بشاي سعر الحديد بنحو 3000 جنيها مسجلاً 27360 جنيها للطن من أرض الشركة، على أن يصل للمستهلك بـ 28 ألف جنيه.

 

سعر الأسمنت 

  • سعر الأسمنت الرمادى للطن 1905.65 جنيه.
  • سعر اسمنت المسلح 1900 جنيه.
  • سعر أسمنت النصر 1860 جنيه.
  • سعر اسمنت الممتاز 1900 جنيه.
  • سعر اسمنت التعمير 1850 جنيها.
  • سعر اسمنت المنيا 1690 جنيها.
  • سعر أسمنت المصريين 1720 جنيها.
  • سعر اسمنت الصعيد 1760 جنيها.
  • سعر اسمنت اسيوط 1760 جنيها.
  • سعر اسمنت النهضة 1750 جنيها.
  • سعر اسمنت وادي النيل 1840 جنيها.
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تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى بعض البنوك

 

 

الحديد البنك المركزي الدولار حديد عز مواد البناء الاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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