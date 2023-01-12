مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-1-2023

أعلنت بعض شركات الحديد أمس الأربعاء إلى رفع سعر طن الحديد مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تقليل قيمة الجنيه مقابل كافة العملات وتسجيل الدولار 29.75 جنيه حسب شاشات البنك المركزي، وارتفع سعر حديد عز حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما استقرت حتى الآن سعر الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-1-2023.

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري: 25880 جنيهًا، بتراجع 988 جنيهًا حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سجل سعر الحديد من شركة عز للطن 27059.24 جنيه تسليم أرض المصنع.

سجل حديد المصريين ارتفاع جديد في سعره ليصل سعر التسليم من أرض المصنع إلى25ألف و850 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وارتفع سعر حديد شركة السويس للصلب بنحو 2500 جنيه ليصل إلى 25 ألف و850 جنيها شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع حديد الجارحي ليصل سعر الطن اليوم من أرض المصنع إلى 27 ألف جنيه، وسعر الطن تجاري بـ 27 ألف و500 جنيه، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 27ألف و945 جنيها.

رفعت شركة بشاي سعر الحديد بنحو 3000 جنيها مسجلاً 27360 جنيها للطن من أرض الشركة، على أن يصل للمستهلك بـ 28 ألف جنيه.

سعر الأسمنت