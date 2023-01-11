الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى بعض البنوك

الدولار
الدولار

  تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملاته اليوم الأربعاء في بنوك "الأهلي، المصري الخليجي" بقيمة تتراوح بين 10 - 40 قرشا، شراءً وبيعًا.
وسجل سعر الصرف الدولار- بحسب الصفحة الرسمية للعملات بالبنكين "الأهلى" و"مصر" - 29.75 جنيه للشراء و29.80 جنيه للبيع.
وأما في البنوك الخاصة، فسجل سعر صرف الدولار في البنك "التجاري الدولي" 31.80 جنيه للشراء و31.90 جنيه للبيع، وفي "المصري الخليجي" فسجل 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.
وكانت أسعار صرف الدولار قد ارتفعت اليوم بقيمة تتراوح بين 2.20 - 2.45 جنيه، شراءً وبيعا في البنوك المصرية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 2.00 - 2.25 جنيه للشراء والبيع في البنوك المصرية ليقترب من 30 جنيها.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع الأسبوع الماضي بين 2.35 جنيه للشراء و2.40 جنيه تقريبا للبيع في البنوك المصرية.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 29.85 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 29.60 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.25 جنيه للشراء، و29.35 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 29.90 جنيه للشراء، و30.00 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 29.99 جنيه للشراء و30.00 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.59 جنيه للشراء و27.67 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر"، سجل سعر صرف الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء و27.50 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.56 جنيه للشراء، و27.66 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.60 جنيه للشراء، و27.70 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 27.59 جنيه للشراء، و27.67 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا بين 3 - 8 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.44 جنيه للشراء، و29.57 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 29.56 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 29.59 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني تباينا، وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات بين 8 - 12 قرشا تقريبا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.32 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 33.46 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 33.49 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري 7.29 جنيه للشراء و7.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي، والدرهم الإماراتي سجل اليوم ارتفاعا ليصبح 7.47 جنيه للشراء و7.48 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 86.77 جنيه للشراء، و89.91 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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