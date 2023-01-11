الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حماية العمالة غير المنتظمة وتمكين المرأة اقتصاديًا» ندوة بالبحوث الزراعية بكفر الشيخ

الندوة
الندوة

أقيمت ندوة بعنوان"حماية ورعاية العمالة الغير منتظمة صحياً واجتماعياً والتأمين ضد الحوادث وتمكين المرأة اقتصاديا"بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، برعاية الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية، ووزير القوى العاملة، حسن شحاتة.

جاء ذلك الدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون الإرشاد والتدريب، ومسئول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة، والدكتور محمد عبد الكريم، وكيل المحطة لشئون الإنتاج، وحازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، والدكتور حسن هيكل، مدير إدارة القوى العاملة، وعلى غانم مدير مكتب العمل.

وأوضح الدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون الإرشاد والتدريب، ومسئول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة،  تضافر الجهود للنهوض بالعمل الزراعي بالمحطة وأهمية العمالة الغير منتظمة في الأعمال المزرعية وغيرها، مؤكداً أنه تم تكريم كما تم تكريم المسئولين عن العمالة، فتوح خليفة، وإسماعيل صحصاح، ومحمد السيد.

وأكد الدكتور محمد عطوة، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا أن المحطة تعمل جاهدة على دعم حقوق العمالة الغير منتظمة واحتضان مثل هذه الندوات تحت مظلة المحطة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع كافة العاملين للنهوض بالعمل الزراعي.

وأكد حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، أن تعاون المحطة لاحتضان الندوة والمشاركة في الفعالية لدعم العمالة الغير منتظمة، اهتمام واضح للعاملين في المجال الزراعي بصورة غير منتظمة، وأن الوزارة استثمرت هذا اليوم لمنح وثائق التأمين، والتأكيد على دعم الدولة للعمالة الغير منتظمة صحياً واجتماعياً ومساعدة المرأة في مواجهة متطلبات المعيشة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المرأة ندوة عماله كفر الشيخ محطة البحوث الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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