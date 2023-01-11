عقب تكريمها بمهرجان أسوان.. محطات من حياة درية شرف الدين

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، تكريم الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين، تقديرًا لدورها فى دعم الثقافة السينمائية على مدى سنوات طويلة، من خلال برنامجها الشهير "نادى السينما"، الذى كان نافذة مهمة للجمهور المصرى لمتابعة الأفلام العالمية وإلقاء الضوء على أبرز صانعيها ومكوناتها الفنية من تمثيل وإخراج وموسيقى وتصوير ومونتاج، فى وقت لم يكن هناك فرصة لمشاهدة مثل هذه الأفلام من خلال دور السينما.

ويرصد "الدستور" أبرز المحطات من حياة الدكتورة درية شرف الدين، في سياق السطور التالية:

الدكتورة درية شرف الدين، هي إعلامية وناقدة سينمائية وكاتبة، انتمت في ميلادها لمدينة دمياط، كما أنها درست في أكاديمية الفنون، وشغلت عدة مناصب منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية.

الدكتورة درية كانت عضوة في الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا في مصر، كما أن اسمها مذكور في موسوعة «المرأة عبر العصور» والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

من مؤلفاتها «السياسة وسينما الخمسينيات» و«السياسة والسينما في مصر»

قدّمت عددا من البرامج المتميزة، لعل أشهرها برنامج نادي السينما الذي يبث أسبوعيا على القناة الأولى في التلفزيون المصري وتقدّم فيه فيلما أجنبيا (أمريكيا أو أوروبيا) متميزا وحائزا على جوائز، وتستضيف فيه نقّادا لبحث الفيلم بعد عرضه. وقد أوقف برنامج نادي السينما في مارس 2009 بقرار غير مسبب كجزء من خطة التطوير التي تتم في التليفزيون الأرضي الحكومي، ولقد التقت الدكتورة درية بالمذيعة منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساءً يوم 15 مارس 2009، وناقشتها في موضوع إيقاف البرنامج وتلقّت عرضاً من رئيس قناة دريم على الهواء في اتصال تليفوني بإعادة البرنامج في قناة دريم. وكذلك تقدم برنامج «سؤال» على شاشة الفضائية المصرية وتناقش فيه بعض القضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة على الساحة.