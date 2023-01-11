الأزهر والأوقاف يطلقان قافلتان دعويتان إلى محافظة الجيزة وأسوان

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي: (الجيزة و أسوان)، يوم الجمعة القادمة: (20 جمادى الآخرة 1444هـ)، الموافق(13/ 1/ 2023م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (اغتنام عهد الشباب في بناء الذات " إتقان العبادة وإتقان العمل").

إتقان العبادة والعمل

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

فى سياق آخر، أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة شمال سيناء في شهر رمضان المبارك، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزين فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، على أربع مستويات:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملًا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تعقد الجلسة الثالثة للختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء يوم السبت القادم 14 يناير 2023م، برئاسة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، وعضوية كل من: القارئ الشيخ عبدالناصر حرك، القارئ الشيخ محمود الطوخي، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ الشيخ يوسف حلاوة، القارئ الشيخ كارم الحريري، القارئ الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني، وإشراف فني عبدالعزيز عمران، وستبدأ التلاوة المجودة بإذن الله تعالى من قوله تعالى: "سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (البقرة: 142).