اليوم.. انطلاق بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش في أمريكا

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة هيوستن للاسكواش للرجال، والتي تستضيفها ولاية "تكساس" الأمريكية، خلال الفترة من 11 يناير الجاري وحتى يوم 15 من الشهر ذاته.

وتُعد بطولة Houston Open 2023 للرجال، إحدى بطولات PSA الذهبية، بمجموع جوائز 110 ألف دولار.

المشاركون في بطولة هيوستن للاسكواش بأمريكا

ويشارك البطل "مصطفى عسل"، المصنف الأول للبطولة والثاني عالميًا، ونجم النادي الأهلي، في بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش.

ويستهدف "مصطفى عسل" التتويج بلقب هيوستن للاسكواش، من أجل الصعود إلى قمة التصنيف العالمى فى حالة تأهله إلى المباراة النهائية.

كما يشارك كل من: محمد الشوربجي (المصنف الثاني للبطولة)، مروان الشوربجي (المصنف الثالث) ومازن هشام (المصنف الرابع).

كذلك يشارك كل من: يوسف سليمان وعمر مسعد ومصطفى السرتى ومحمد الشربينى وعلي أبو العينين.

بينما يستمر غياب البطل "علي فرج"، المصنف الأول عالميًا، وبطل وادي دجلة، عن منافسات بطولة هيوستن المفتوحة للاسكواش؛ بعدما قرر الانسحاب بسبب الإصابة.

يذكر أن "علي فرج" قد توّج بلقب Houston Open في النسخة الماضية.

انطلاق بطولة Carol Weymuller Open للاسكواش للسيدات

من ناحية أخرى، تنطلق أيضًا اليوم الأربعاء، منافسات بطولة Carol Weymuller Open للسيدات، والتي تُعد إحدى بطولات PSA البرونزية بمجموع جوائز 51 ألف دولار.

وتشارك في بطولة Carol Weymuller Open للاسكواش، البطلات الواعدات، وهن: سلمى هاني، فيروز أبو الخير، مريم متولي، سلمى الطيب، نور أبو المكارم، يثرب عادل، زينة ميكوى، هنا معتز، جنى شيحة، ناردين سامح وكنزي أيمن.

بينما تغيب النجمات الكبار، أمثال: نوران جوهر، نور الشربيني، هانيا الحمامي ونور الطيب، عن بطولة Carol Weymuller Open للاسكواش

التصنيف العالمي للاسكواش

ويواصل النجمان "علي فرج" و"نوران جوهر"، ثنائي وادي دجلة، التصنيف العالمي للاسكواش في عام 2023 الجاري.

وضمنت مصر 11 مركزًا فى التصنيف العالمي الجديد لرجال وسيدات الاسكواش، بواقع 6 مراكز فى تصنيف الرجال، و5 مراكز بتصنيف السيدات بأول تصنيف عالمي فى يناير الجاري.