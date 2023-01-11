الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برأسية العائد مجددًا.. سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول

حسام حسن
حسام حسن

انتهى الشوط الأول من مواجهة سموحة وطلائع الجيش، على استاد الإسكندرية، بتقدم الموج الأزرق بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

سجل هدف أصحاب الأرض الطائر العائد مجددًا لسموحة، «حسام حسن»، في الدقيقة الـ25 من ضربة ركنية قابلها المهاجم برأسية داخل شباك عمر رضوان حارس الفريق العسكري.

ويعد هذا الهدف هو الأول لحسام حسن، منذ استعارة الموج الأزرق للاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري قادمًا من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان سموحة بدأ المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبدربه.

خط الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة.

خط الهجوم: حسام حسن. 

وتمثل مباراة اليوم، أهمية خاصة لطارق العشري، فربما تكون بمثابة الظهور الأخير له على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق، في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية جديدة، بعد الصدام المباشر من فرج عامر رئيس سموحة مع باقى أعضاء مجلس الإدارة بسبب تمسكه برحيل العشري.

أما تشكيل طلائع الجيش كان التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: مروان محمد عثمان.

ويقود المباراة تحكيميًا طاقم مكون من محمود ناصف حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد عبدالمنعم حكم مساعد أول، وعمرو جمعة حكم مساعد ثان، ومعهم عمرو عايد حكمًا رابعًا، وطارق مجدي حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وحيد و7 تعادلات و4 هزائم.

أما طلائع الجيش يسبقه في المركز الحادي عشر، برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات و4 تعادلات وخمس هزائم.

سموحة الدوري الممتاز المهاجم حسام حسن طلائع الجيش الجولة الثالثة عشر للدوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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