الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية المنيا تنظم الاحتفال السنوي لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات

الكنيسة
الكنيسة

تنظم إيبارشية المنيا، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية،  مساء اليوم الاحتفال السنوي الثاني عشر لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات، بمقر المطرانية.

ويشارك في الاحتفالية كورال ترانيم، لفريق أسرة القديسة ليديا، بحضور خدام وشمامسة الإيبارشية، وذلك عقب صلوات العشية.

واحتفلت الكنائس بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي، وتزينت الكنائس بزينة الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهتها نشرت وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة، كما استقبل أساقفة ومطارنة الإيبارشيات المختلفة، المهنئين بالعيد بمقر مطرانياتهم.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على بعد عيد القيامة.

يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

إيبارشية المنيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإحتفال السنوي الثاني عشر لأسرة القديسة للفتيات العاملات

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عام الفلاح المصرى

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