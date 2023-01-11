بجوائز مليون جنيه.. «الأوقاف» تطلق مبادرة لتبني مواهب الدعوة والقرآن

كشف الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة، تفاصيل إطلاق مبادرة "اكتشاف" لتبني مواهب الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني.

وقال أبوعمر، خلال حواره ببرنامج على القناة الأولى الفضائية، إن المسابقات لون من ألوان التثقيف وحالة من حالات الثراء الفكري وبناء الوعي، ووزير الأوقاف مهتم بتكثيف المسابقات على مختلف المستويات، وهي إحدى المبادرات والمسابقات التي تسعى الوزارة فيها لاكتشاف المواهب الصغيرة والمختلفة لأننا شعب معطاء، هناك كثيرون لديهم موهبة ولا يعرفون أين وكيف يطورونها.

وأكد أن المسابقة مختصة بالدعوة وحفظ الأداء القرآن الكريم والأداء الصوتي، فيما نبحث عن الأصوات المتميزة، حيث يطلق على مصر “عاصمة التلاوة”، مشيرا إلى أن المبادرة تبحث عن:

الفرع الأول:- الصوت الذهبي لأنه أداء في القرآن الكريم والابتهالات.

الفرع الثاني:- هو القارئ الصغير حتى لا يتنافس الشباب تحت 16 سنة مع الأعمار الأكبر، حيث تتضمن هذه الشعبة حفظ القرآن الكريم بشكل تام وكامل مع حسن الأداء الصوتي.

الفرع الثالث:- الدعوة أي الخطيب النابه المتمكن الذي يستخدم أدواته بشكل سليم ويمكنه توصيل الرسالة للناس بأسلوب يتناسب مع ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، يمكنه تأدية الرسالة في فكر وسطي ومنهج صحيح ومستنير.

الفرع الرابع:- الإمام المتميز والواعظة المؤثرة على مستوى أداء الدعوة ووسائل التواصل الاجتماعي.

طريقة التقديم لمبادرة “اكتشاف”

وتابع أن التقديم سيكون من خلال مرحلة تمهيدية من خلال المديريات الإقليمية ستعلن في الإدارات الفرعية وستكون المرحلة الأولى من المسابقة بوجود متخصصين لديهم قدرة على تمييز وتقييم الأداء لكل متسابق وترفع النتائج لديوان عام الوزارة.

وأشار إلى أن الجميل في هذه المبادرة أنها مجرد بداية ولها ما بعدها، فقد جرى رصد مكافآت للمرحلة الأولى بمبالغ تقدر بمليون جنيه، فالمقصود منها رعاية المواهب المتميزة والوصول معها لأبعد مكان يمكنها بلوغه، منوها ان الوزارة تسعي إلى الوصول بالقراء المصريين إلى العالمية، فقد كان قراء مصر عالميين مثل “الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ النقشبندي والشيخ الطبلاوي”، مشايخ كثر كان لهم سمة العالمية، وكانوا محبوبين، نريد الحصول على قراء يصلون إلى هذه المرحلة.

وأختتم بأن بعض الشباب الذين تخرجوا من المبادرة سيشاركون في المسابقة العالمية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبإشراف كامل من وزير الأوقاف، وتنطلق 4 فبراير وتنتهي 9 من الشهر ذاته، وننتظر 80 مشاركة دولة فيها، وحتى الآن أكدت 45 دولة المشاركة، وتم رفع قيمة الجوائز لـ1.5 مليون جنيه تحفيزا لمشاركة المتسابقين".