القومى للمرأة يتقدم بشكوى للأعلى للإعلام ضد برنامج ياسمين عز: يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من المصريات

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذى يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على "قناة MBC مصر" للمذيعة ياسمين عز، والذى يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجهًا لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

كما أعلن المجلس أنه تقدم صباح اليوم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأى محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، حيث إن المحتوى الذي يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعي، ويتضمن خطابًا تحريضيًا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، مما يؤدى إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذى تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها.

ويشدد المجلس على أن الحضارة المصرية العظيمة كانت ترسم النساء على المعابد كرمز للقوة والحياة والنماء، وكانت المرأة المصرية هي الملكة التي تحكم والمقاتلة في الحروب، وهى الآن تتقلد أعلى المناصب القيادية وتتطلع نحو المزيد.

وأوضح المجلس أن ذلك البرنامج ومحتواه لا يليق بمؤسسة إعلامية مرموقة تقدم محتوى إعلاميًا هادفًا التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصري، حيث يخالف هذا المحتوى ميثاق الشرف الإعلامي الذى يستوجب رفع مستوى مناقشة القضايا الاجتماعية والأسرية إلى مستوى يرقى إلى دور المرأة كشريك أساسي تسهم في بناء الأسرة جنبًا إلى جنب مع الرجل الذى يحترمها ويقدر دورها، علاوة على أن الكود الإعلامي للمرأة ينص على تقديم المرأة كنموذج واعٍ ومثقف وملتزم، ويؤكد المجلس أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بالقائمين على القناة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف هذا المحتوى الرجعى.

وأكد المجلس القومي للمرأة أنه لن يتهاون فى أى حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.