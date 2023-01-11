الصفدي يؤكد أهمية تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

أكد رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي، اليوم، أهمية تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وقال الصفدي، في كلمة له من مبنى مجلس النواب العراقي، إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سيبقى مع العراق عون وسند للقضاء بشكل شمولي على الإرهاب، لافتا إلى أننا نريد العمل معا بالتنسيق والتعاون في المجال البرلماني والنهوض بالدور التشريعي في مساندة جهود بلدنا وتقديم كل التعاون المشترك، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وتابع "الصفدي": أشعر وزملائي بالفخر والاعتزاز بنجاح الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذي أقيم في الأردن قبل شهر من الآن بدعوة من الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث تم البناء على مؤتمر بغداد الأول في السعي نحو تقديم كل الإمكانيات لدعم أمن واستقرار العراق ودعمه في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدرات وتلبية طموحات شعبة.

وأضاف، على النحو الذي خرج به البيان الختامي لمؤتمر بغداد نؤكد أهمية بناء التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي"، لافتا إلى أن “المهم في نتائج القمم الذهاب لغاية التكامل والاقتصادي وتعزز الإخوة والصداقة بين شعوب المنطقة وإرساء روح المحبة والتسامح.”

وشدد على ضرورة ترجمة العلاقة الأخوية إلى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن العراق سينهض ويبقى السند والعون للأمة، فهو المجد والتاريخ والحضارة.