"مولاى إني ببابك".. الشيخ النقشبندي

لم يكن يخطر فى بالى و انا ابن الثانية عشرة من عمرى حينما كنت أفتش في جهاز الكمبيوتر الجديد عما وضعه لى البائع في الجهاز اننى سوف أجد فيه ما يجعلني أقع في غرام شخص قد انتقل إلى رحمة الله منذ ما يزيد عن عشرين عاما!

أقلب هنا و هناك عن بعض المقطوعات الموسيقية او الأفلام او غيرها، و إذ بي أجد ملفاً عنوانه ( ابتهالات) ... دخلت المجلد لكنني لا ادري وقتها بأنني قد دخلت عالماً واسعاً لم أخرج منه حتى اليوم .. انه عالم الشيخ سيد النقشبندي.

كثيرة تلك الابتهالات التي وجدتها في ذلك الوقت وإنما لم أقع في أسر واحد منها كما وقعت في اسر ( مولاى ).

مهما لقيت من الدنيا و عارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدى

تحلو مرارة عيش في رضاك و ما اطيق سخطاً على عيش من الرغد

كلمات كانت تسري من الأذن و تدخل القلب بلا استئذان، و لم تكن العين فى حاجة إلى مزيد من الجهد حتى تنهمر بالدموع النابعة من اعماق القلب، و الكلمة تدفعك إلى اختها و البيت إلى تاليه و هكذا حتى تنتهى من الابتهال كاملاً و قد غرقت تماماً في محبة الله و شعرت بمعيته و امتلأ قلبك بمعانٍ و فيوضات و تجليات تغنيك عن سماع العشرات من المواعظ و الحكم.

بعد التنفتيش و التنقيب عن سر الجمال و العظمة فى هذا الابتهال، وجدت ان للامر قصة يعرفها الكثيرون حكاها الاذاعي الكبير الأستاذ وجدى الحكيم، فقد كان الرئيس السادات مغرماً بالشيخ النقشبندي منذ فترة طويلة و في عام ١٩٧٢ وفي حفل زفاف ابنة الرئيس في استراحة القناطر الخيرية، كان الشيخ النقشبندي مدعواً ليحيي الحفل باناشيده الرائقة، و حينما سلم على الرئيس السادات أمسك بيده و طلب أن يأتوا بالموسيقار بليغ حمدي و أعطى امراً لوجدي الحكيم قائلاً: " اقفل عليهم الاستديو لحد ما يطلعوا حاجة"

أراد السادات ان يتعاون بليغ حمدي مع الشيخ النقشبندي ملحناً له ابتهالاً جديداً يضم موهبة فائقة الإبداع و صوتاً قوياً خاشعاً واسع الطبقة لن يتكرر كثيراً

فى البداية خاف الشيخ من هذا التعاون و أسر بذلك لوجدى الحكيم حيث أنه ألحان بليغ لن تتناسب مع جلال الكلمات التي سوف يلقيها الشيخ، لكن الحكيم طلب منه الاستماع أولاً ثم اتخاذ القرار...

تركهم الحكيم ساعة في الاستديو ثم دخل، فوجد الشيخ قد خلع عمامته و الجبة و القفطان ... قائلاً: بليغ ده جن مش بني آدم! ... و كانت ( مولاى)

ظل الشيخ عندى و عند جل المصريين حالة و ليس مجرد صوت، فحينما تسمع صوته وهو يدعو ( الله يا الله ) تشعر تواً أنك تسللت إلى لحظات ما قبل الإفطار في شهر رمضان الكريم فقد أصبح النقشبندي من ملامح الشهر الكريم لدى المصريين و اذا سمعت صوته في منتصف الليل فهو يكفيك تماماً لأن يخشع قلبك و تسكن نفسك و ترفع يديك الى السماء داعياً مستغيثاً بربك.

حسب ما أورده الكاتب عمر طاهر من حوار له مع ابنة الشيخ رحمه الله أنه قرأ قرآن الجمعة في مسجد التلفزيون ثم خرج و زار أخاه و أعطاه ورقة ... قال له لا تفتحها إلا وقت اللزوم، ثم عاد إلى بيته ... ما إن وصل إلى بيته حتى كانت آخر لحظاته و انتقل إلى الرفيق الأعلى... فتح الأخ الورقة فوجد الشيخ سيد قد كتب فيها :

"سأموت غداً ، لا تقيموا مأتماً، و اكتفوا بنشر النعي، و ادفنوني في العنوان المذكور" ... و كتب العنوان.

في العنوان المذكور وجدوا مقبرة جاهزة بلوحة رخامية تحمل اسم الشيخ سيد، فسألوا إن كانت قيمة المقبرة قد سددت بالكامل، فقيل لهم:

لقد سدد الشيخ ثمنها كاملاً منذ عدة أيام.

رحم الله الشيخ النقشبندي... و للحديث بقية