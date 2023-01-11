الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول متحدثًا رئيسيًا في جلسات مؤتمر «التعدين» بالسعودية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

 يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، متحدثًا رئيسيًا في جلسات مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 10 الي 12 يناير.

وتأتي الجلسة بعنوان "دور الحكومات في جعل المنطقة وجهة استثمارية للإنتاج التعديني" مع عدد من وزراء التعدين بعدد من دول العالم.

 الملا متحدثا رئيسياً في جلسات مؤتمر  التعدين بالسعودية

كان قد شارك "الملا"، أمس الثلاثاء، في اجتماع المائدة المستديرة  لوزراء التعدين، و تناول اجتماع المائدة المستديرة  الذي شارك فيه وزراء ومسؤولين من 60 دولة التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً  تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس عام 2015 ، و تأكيده في القمة العالمية للمناخ التي عُقدت مؤخراً في مصر بمدينة شرم الشيخ .

وناقش الاجتماع الوزاري عدة محاور فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الواعدة الممتدة من افريقيا حتي غرب ووسط اسيا  وذلك من حيث قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية وعلى تطوير اقتصادياتها وممارسة اعمال التعدين بشكل مسؤول وفقاً لمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة قطاع التعدين.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول التعدين السعودية مؤتمر التعدين بالسعودية الرياض مؤتمر التعدين الدولي

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