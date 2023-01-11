الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

علماء يابانيون يتحققون من جودة السوشى مستخدمين الماسحات فوق الصوتية

السوشي
السوشي

يعمل علماء يابانيون على ابتكار طريقة للتحقق من جودة السوشي، الطبق الأشهر في البلاد، مستخدمين نفس التقنية المستخدمة لفحص الأجنة في أرحام الأمهات، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

 

وأعلن باحثون في جامعة توكاي في طوكيو عن اكتشافهم طريقة لاستخدام الماسحات فوق الصوتية للتحقق من نضارة سمك التونة المجمدة، والتي تعد المكون الأكثر شيوعًا في أطباق السوشي والساشيمي.

 

وعقب طرح تلك التكنولوجيا في الأسواق، فسوف يصبح بإمكان أي شخص عادي لديه ماسح ضوئي التأكد من نوعية وجودة التونة، وهو أمر كان حكرا على عدد قليل من الخبراء الذين يعتمدون على حواسهم وخبراتهم في هذا المجال.

 

وعلى الرغم من أن اليابانيين في الوقت الحالي يستهلكون أسماكًا أقل من الأجيال السابقة، إلا أنهم يبقون أكبر مستهلك للتونة في العالم، حيث يلتهمون ربع الناتج العالمي، والذي يكون في معظمه نيئا.

وتصيد سفن ضخمة كميات كبيرة من أسماك في المحيطات بعيدا عن اليابان وبالتالي يجب تخزينها وتجميدها للحفاظ عليها، ما يصعب الحكم على جودة تلك الأسماك عقب إذابة الجليد عنها لأن الكثير منها تخسر نضارتها ومذاقها بعد مرور فترة طويلة على تخزينها.

 

وفي مزاد العام الجديد الافتتاحي في سوق تويتسو للأسماك في طوكيو، بيعت سمكة تونا تزن 212 كليو غراما من أعلى مستويات الجودة مقابل 36 مليون ين (275 ألف دولار أميركي).

 

وحتى الآن، كانت مهمة التصنيف تتم عن طريق قطع ذيل التونة وفحص اللحم المكشوف وطبقات الدهون فيه.

 

ووفقًا لمختبر فوجيتسو المختص في الذكاء الاصطناعي فإنه "غالبًا ما يؤدي قطع ذيل التونة إلى إتلاف الأسماك وتقليل قيمتها في النهاية، وتعتمد العملية بشكل كبير على عدد محدود من الخبراء المدربين لإجراء فحص الجودة بدقة".

 

وبناء على ذلك، يجرب العلماء مسح التونة المجمدة باستخدام الموجات فوق الصوتية، وتحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

وأوضح فريق العلماء: "من خلال تحليل أشكال الموجة باستخدام التعلم الآلي، طورنا أول طريقة في العالم لتحديد نضارة التونة المجمدة دون الحاجة إلى تقطيع المنتج".

 

وتابع: "تقدم التكنولوجيا الجديدة طريقة جديدة لفحص جودة التونة المجمدة دون خفض قيمتها، وقد تساهم يومًا ما في زيادة الثقة والأمان في التوزيع العالمي للتونة المجمدة وغيرها من المنتجات الغذائية".

 

ويهدف العلماء في نهاية المطاف إلى تطوير أجهزة مسح يدوية للتونة يمكن استخدامها لتحديد الأسماك السيئة بدقة تزيد عن 70 في المائة بالإضافة اكتشاف العيوب الأخرى التي تقلل من قيمة الأسماك مثل مثل جلطات الدم والأورام.

 

ويمكن لهذه التقنية أن تُباع خارج اليابان، حيث يتزايد الطلب استهلاك على التونة، إذ تقدر شركة أبحاث السوق Global Information أن مبيعات التونة العالمية ستنمو من 40.7 مليار دولار في العام 2021 إلى 48.8 مليار دولار في العام 2027.

الاسواق التايمز البريطانية التايمز البريطاني التكنولوجيا السوشي اليابان

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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