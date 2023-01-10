الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الأهلى يضم مروان عطية لمدة أربع سنوات ونصف

مروان عطية
مروان عطية

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلى صفوف الفريق لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري، عن إتمام انتقال مروان عطية نجم الفريق للأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ضمن صفقة تبادلية بين إدارة الناديين.

رسميًا.. مروان عطية للأهلي مقابل عمار ومحمد محمود للاتحاد 

وكتب نادي الاتحاد السكندري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا جاء نصه كالتالي:

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بقيادة محمد مصيلحي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مروان عطية للنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير 2023.

جاء انضمام اللاعب للقلعة الحمراء بناء على رغبته، وكذلك عقب الاتفاق المالي الذي تم بين إدارة الناديين، بالإضافة إلى أحقية نادي الاتحاد السكندري في الحصول على نسبة 15% من قيمة انتقال اللاعب، من خلال النادي الأهلي لصفوف أي نادٍ آخر الفترة المقبلة.

وأضاف البيان: "أن العرض المقدم من النادي الأهلي، هو أعلى العروض المالية التي وصلت للاعب للرحيل عن صفوف زعيم الثغر، حيث وصله أكثر من عرض خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وواصل البيان: "كما تم الاتفاق أيضًا بين إدارة الناديين على انضمام لاعبى خط وسط الأهلي محمد محمود وعمار حمدي للاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري مع وضع بند في عقديهما يتيح لهما الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل".

واختتم البيان: "تم عرض أمر انتقال اللاعب على المدير الفني "زوران"، والاطلاع على الرؤية الفنية له، وعقب موافقته تم إنهاء كافة إجراءات انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي.

تجدر الإشارة إلى أن مروان عطية، كان هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية الدوري الممتاز الفترة الحالية، وعلى رأسها ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد أدائه المميز والرائع مع الاتحاد السكندري مؤخرًا.

ويُعد مروان عطية أحد أبرز لاعبي زعيم الثغر، منذ صعوده للفريق الأول عام (2019)، حيث شارك في الموسم الحالي فقط في (10 مباريات) سجل من خلالها هدفًا.

أمير توفيق الاهلى الاتحاد السكندرى مروان عطية محمد محمود عمار حمدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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