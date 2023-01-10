الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد فاروق يتراجع عن استقالته ويتولى منصب نائب رئيس لجنة الحكام

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف الحكم الدولي السابق محمد فاروق عن أنه تراجعه عن استقالته من لجنة الحكام ووافق على العودة مجددًا للجنة لتولى منصب نائب رئيس لجنة الحكام.

 

وواصل: أنا تحت أمر لجنة الحكام وخدمة التحكيم المصرى خلال الفترة المقبلة.

 

وكان  فاروق قد تقدم باستقالته من منصبه بعد إسناد له القسمين الثانى والثالث وهو الأمر الذى أغضبه بشدة وقرر الاستقالة ومعه تامر درى الحكم الدولى السابق الذى كان مسئولًا عن الفار.


وقام اتحاد الكرة بتعيين توفيق السيد فى منصب مدير لجنة الحكام.

 

وكان مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام قد عقد جلسة اليوم مع الحكام لتحذرهم من تكرار الأخطاء الفترة المقبلة.

 

وأكد كلاتنبرج فى جلسته اليوم مع الحكام على صحة قرار الحكم باحتساب هدف الداخلية فى مرمى الزمالك فى الدورى، كما أكد صحة قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح إنبى فى مباراة الأهلى رغم لمس الكرة فى يد ياسر إبراهيم لاعب الأهلى.

لجنة الحكام مارك كلاتنبرج اتحاد الكرة مجلس الجبلاية محمد فاروق

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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