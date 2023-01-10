الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة طفل متغيب عن منزل أسرته بزفتى

جثة طفل
جثة طفل

عثر أهالي منطقة الصوامع بمركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، على جثة لطفل متغيب عن منزله منذ ظهر اليوم الثلاثاء، بمياه الترعة.

وكان مستشفى زفتي العام استقبل منذ قليل جثمان طفل يدعى "آدم" عثر عليه الأهالي بمياه الترعة بمنطقة الصوامع بالمدينة، بعد تغيبه عن المنزل منذ ظهر اليوم، وبحث والداه عنه ولم يجداه حتى أبلغهما الأهالي بالعثور عليه بالترعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، بورود بلاغ بوصول جثة طفل داخل سيارة إسعاف، وتم إيداعه ثلاجة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطفل
الطفل
العثور علي جثة طفل متغيب عن منزل أسرته بزفتي منذ صباح اليوم إتخاذ الإجراءات القانونية العثور على جثة العثور على جثة طفل النيابة العامة مباحث مركز شرطة

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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