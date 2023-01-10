العثور على جثة طفل متغيب عن منزل أسرته بزفتى

عثر أهالي منطقة الصوامع بمركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، على جثة لطفل متغيب عن منزله منذ ظهر اليوم الثلاثاء، بمياه الترعة.

وكان مستشفى زفتي العام استقبل منذ قليل جثمان طفل يدعى "آدم" عثر عليه الأهالي بمياه الترعة بمنطقة الصوامع بالمدينة، بعد تغيبه عن المنزل منذ ظهر اليوم، وبحث والداه عنه ولم يجداه حتى أبلغهما الأهالي بالعثور عليه بالترعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، بورود بلاغ بوصول جثة طفل داخل سيارة إسعاف، وتم إيداعه ثلاجة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.