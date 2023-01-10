الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صندوق النقد: مصر ستحقق 2.2 تريليون جنيه فى موازنة 2025

صندوق النقد
صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر على برنامج إصلاح اقتصادي له مراجعة دورية كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مصر على صرف شريحة الـ 3 مليارات دولار؛ عند اتخاذ كل خطوة إصلاحية في الاقتصاد. 

مصر حققت 6.6 نمو العام الماضي رغم أزمة كورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: أن العام الماضي شهد رغم أزمة كورونا، تحقيق مصر نسبة نمو بمعدل 6.6%، لافتًا إلى أن الصندوق توقع أن تبلغ إيرادات الموازنة في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، كما توقع بلوغ النمو 5.3% خلال العام المالي الجديد بدلاً من 4%؛ حيث إنه لا يتعامل بأي عواطف ولكن من خلال الأرقام الحقيقية. 

وأوضح بدرة أن صندوق النقد توقع وصول موازنة العام المالي 2024-2025، قد تصل إلى 2.2 تريليون جنيه؛ وهو أمر يُسهم في توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، وفتح أسواق خارجية. 

ولفت إلى أن هذه العوامل تنعكس إيجابًا على المواطنين، وفتح أسس جديدة للتصنيع والتشغيل والزراعة، مؤكدًا أن بيان صندوق النقد أشاد بالدور المصري، وقدرتها في توفير حياة كريمة للأسر ضعيفة الدخل.

صندوق النقد الدولي موازنة 2 2 تريليون جنيه أسواق خارجية برنامج اصلاح اقتصادي

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