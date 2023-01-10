الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجلاء بدر تطلق النار على نضال الشافعى فى الحلقة الرابعة من حكاية «روليت»

نجلاء ونضال
نجلاء ونضال

أحداث ساخنة تشهدها الحلقة الرابعة لمسلسل "روليت" لنجلاء بدر ونضال الشافعي.

 

وانطلقت منذ قليل فعاليات الحلقة الرابعة من حكاية "روليت"، ضمن حكاوي مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذي يعرض على قناة سي بي سي.


وشهدت الحلقة الرابعة من حكاية روليت، العديد من الأحداث الساخنة التي تكمن في مواجهة نجلاء بدر لزوجها نضال الشافعي بالخيانة، والتي عرفتها ولم تتحدث معه فيها حتى يستقر منزلهما، أملًا أن يهدأ وأن يعود لحياته الزوجية.


وشهدت الحلقة مواجهة بين نجلاء وعشيقة زوجها، حيث عملت على إعلامها بحقيقة الوضع وأنه لا بد أن تترك نضال لحياته الزوجية، في مشهد ملىء بالدراما.


وانتهت الحلقة بقيام نجلاء بدر بخطف المسدس من زوجها وإطلاق النار عليه.


يعرض المسلسل في تمام الثامنة مساء على سي بي سي.

 

حكاية "روليت" من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهى وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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