عادل المصرى: سياحة المؤتمرات لم تأخذ حظها العادل حتى الآن

قال الدكتور عادل المصري، مستشار سياحي، إن سياحة المؤتمرات لم تأخذ حظها العادل حتى الآن في البلاد، خاصة أن مصر لديها كافة المقومات الخاصة بسياحة المؤتمرات.

تنظيم مؤتمر المناخ

وأكد المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر المناخ والمؤتمر المناخي.

تنظيم المؤتمرات العالمية

وأشار في حديثه، إلى أن هناك الكثير من العوامل التي على أساسها يتم اختيار الدولة المنظمة منها التسهيلات المقدمة من قبل المنظم، وقرب المسافة بين الدولة التي يوجد بها الحدث والتي عليها التنظيم، مؤكدًا أنه يجب الالتزام بكافة العوامل التي تعمل على الترويج للمعارض وتنظيم المؤتمرات.