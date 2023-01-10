الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عادل المصرى: سياحة المؤتمرات لم تأخذ حظها العادل حتى الآن

عادل المصري
عادل المصري

قال الدكتور عادل المصري، مستشار سياحي، إن سياحة المؤتمرات لم تأخذ حظها العادل حتى الآن في البلاد، خاصة أن مصر لديها كافة المقومات الخاصة بسياحة المؤتمرات.

تنظيم مؤتمر المناخ 

وأكد المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر المناخ والمؤتمر المناخي. 

تنظيم المؤتمرات العالمية 

وأشار في حديثه، إلى أن هناك الكثير من العوامل التي على أساسها يتم اختيار الدولة المنظمة منها التسهيلات المقدمة من قبل المنظم، وقرب المسافة بين الدولة التي يوجد بها الحدث والتي عليها التنظيم، مؤكدًا أنه يجب الالتزام بكافة العوامل التي تعمل على الترويج للمعارض وتنظيم المؤتمرات.

عادل المصري مستشار سياحي القاهرة الإخبارية تنظيم المؤتمرات المراقب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

رئيس البنك الدولي: الأزمة الحالية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمي

اقتصاد الأولويات.. خبراء: ترشيد الإنفاق يضبط الأداء المالى ويوفر العملة الأجنبية

مؤلفة «جروب العيلة»: سميحة أيوب وافقت على السيناريو.. وردود الأفعال ممتازة

«الغرفة التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

استمرار حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية