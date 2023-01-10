الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مؤلفة «جروب العيلة»: سميحة أيوب وافقت على السيناريو.. وردود الأفعال ممتازة

المسلسل
المسلسل

عبرت هند عبدالله عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها بعد عرض مسلسل جروب العيلة بطولة سميحة أيوب، والذي يعرض على شاشة قناة ON ومنصة Watch It.

 

وقالت هند عبدالله في بيان صحفي: سعيدة للغاية بالتعاون مع سميحة أيوب وأبطال العمل، وردود الأفعال التي وصلتني فاقت توقعاتي، حيث إننا حرصنا على اختيار موضوعات تمس الأسرة المصرية، ومعظم الكومنتات اللي جاتلي وشوفتها على السوشيال ميديا بيقولوا إحنا كمان بيحصل معانا زي أحداث المسلسل.

 

وكشفت كواليس التعاون مع سميحة أيوب في المسلسل، قائلة: أستاذة سميحة أيوب بمجرد قراءتها السيناريو، وافقت على الفور على العمل، حيث إنها كانت حريصة على اختيار موضوع يمس الأسرة المصرية، وهو الأمر الذي كان دافعًا قويًا لنا.

 

وتابعت: كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، وكنا نحرص دائمًا على التواجد في الكواليس، حيث كنا نتعامل كأننا عائلة واحدة بالفعل، وأتمنى تكرار التعاون مع طاقم العمل مرة أخرى.


وأشارت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عرض مسلسل جروب الماميز، ثم مسلسل جروب الدفعة تباعًا، وهما أيضًا من تأليف ورشة stories factory لهاني سرحان.


المسلسل بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي،  أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

أسرة المصرية الاسرة المصرية أبطال العمل Watch السوشيال ميديا جروب العيلة جروب الماميز

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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