لا يفوتك هذا المساء.. «اتحاد المنتجين» يواجه نقص الأعلاف و«رفعت» أمينا لمجلس القضاء الأعلى

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار خاصة باتحاد الدواجن وأخبار فنية وأخرى رياضية، فى هذا السياق ترصد «الدستور» نشرة أخبار هذا المساء:

ملامح «الموازنة الجديدة»: لا مساس بالدعم والرواتب

بدأت وزارتا التخطيط والمالية مخاطبة كل الجهات الإدارية لإعداد مشروع موازنة وخطة العام المالى المقبل، والتى من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الربع الثانى من عام 2023، تمهيدًا لإقرارها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

ووفق تقرير، حصلت عليه «الدستور»، يستهدف مشروع الموازنة الجديدة ترشيد الإنفاق العام على البنود غير الأساسية والتى لا تحقق عائدًا مجديًا أو سريعًا، دون تأثير على مخصصات الدعم أو مرتبات ودخول العاملين بالدولة، واستثناء بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة من إجراءات ترشيد الإنفاق، لضمان عدم التأثير على جودة حياة المواطنين.

https://www.dostor.org/4279577

«اتحاد المنتجين» يبحث عن حلول عاجلة لمواجهة نقص الأعلاف وزيادة إنتاج الدواجن

أعلن اتحاد منتجي الدواجن، برئاسة المهندس محمود العناني وأعضاء مجلس الإدارة، عن أنه تمت دعوة المنتجين لبحث إيجاد حلول عاجلة لعودتهم إلي الإنتاج لتوفير منتجات الدواجن بأسعار اقتصادية، استجابة لنداء المستهلكين والاتحاد لتوفير مستلزمات الإنتاج ومنها الذرة وفول الصويا بأسعار مناسبة.

وشدد بيان رسمي أصدره الاتحاد على أهمية تدخل الدولة بآلياتها في توفير خامات أعلاف الدواجن وفقًا لأسعار البنك المركزي، والإفراج عن كميات كافية من الخامات لبث الطمأنينة لدي المنتجين لدخول دورات جديدة، مشيرًا إلي أهمية التوزيع العادل للإفراجات علي كل الشركات المنتجة وخاصة المنتجة للأعلاف.



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ندب المستشار أحمد رفعت أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى

أصدر المستشار محمد عيد محجوب - رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة الاثنين الموافق 16 من جمادى الآخر 1444 هـ - 9 من يناير 2023 قرارًا بندب القاضى أحمد محمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

جاء قرار ندب المستشار أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، في جلسة عقدها مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء.

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تقرير: سان جيرمان لن يقيم احتفاليه بـ ميسي في مباراة أنجيه

استقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على عدم إقامة احتفاليه خاصة بالأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم في لقاء أنجيه المقبل بالدوري.

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عن عرض «تقدر».. بتول عرفة: علمت الأطفال كيفية التمثيل والوقوف أمام الكاميرا

قالت المخرجة بتول عرفة، إنها سعيدة بالعرض المسرحي «تقدر» والذي وصفته بالتجربة الفريدة من نوعها والتي ترسخ حالة من حالات النجاح الشديدة التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات خلال الفترة السابقة، لافتة إلى أن مصر مليئة بالمواهب الشابة والتي تستطيع أن تضعها على الخريطة العالمية وليس العربية فقط.

وأشارت لـ«الدستور»، أن العرض نال منها مجهود كبير حتى يظهر على أفضل شكل ممكن يليق بالمصريين، شاكرة بكلامها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية مثل هذا الحدث الكبير الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم الذين وافقوا على الفور للاشتراك فيه بكل حب ووطنية شديدة املًا منهم في الوصول إلى كل المشاهدين، وأبناءنا الطلاب الممزوجه حياتهم الدراسية بالموهبة الفنية.

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