الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

ندب المستشار أحمد رفعت أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى

أصدر المستشار  محمد عيد محجوب - رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة الاثنين الموافق 16 من جمادى الآخرة 1444 هـ - 9 من يناير 2023 قرارًا بندب القاضى  أحمد محمد رفعت قاسم - نائب رئيس محكمة النقض - أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

جاء قرار ندب المستشار أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، في جلسة عقدها مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء.

حضر الجلسة أعضاء المجلس الـ7؛ رئيس محكمة النقض، النائبين الأول والثاني لمحكمة النقض، رئيس محكمة الاستئناف، رئيسي محكمتي الإسكندرية وطنطا والنائب العام.

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