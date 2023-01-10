بعد رفضه جائزة «ساويرس الثقافية»..ابراهيم عبد المجيد: «شادى لويس ليس صنع الله إبراهيم»

علق الأديب إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة تحكيم كبار الأدباء بجائزة ساويرس الثقافية، على اعتذار الكاتب شادى لويس عن جائزة فرع كبار الأدباء بالجائزة فى دورتها الـ"18" عن رواية “تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة”، قائلًا: “من حق شادى أو أي كاتب رفض الجائزة، ولكن ليس من حقه التقدم للجائزة وبعد ذلك رفضها” .

وأضاف "عبد المجيد" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": “إدارة المسابقة تواصلت معه وطلبت ترشيح شخص لاستلام الجائزة نظرًا لسفره بالخارج لكنه لم يرشح أحدً وقتها.. وفؤجنا بإعلانه رفض الجائزة، رغم أنه أبلغ من قبل بالفوز ولم يرفض الجائزة بل أعرب عن شكره وسعادته بها".

هل تعمد شادى تكرار موقف صنع الله إبراهيم؟

الروائى ابراهيم عبد المجيد، أكد أن صنع الله إبراهيم لم يترشح للجائزة مثل شادى لأنها جائزة دولة، مشيراً إلى انه كان ذات يوم مع سمير سرحان فى مكتبه وطلب منه ترشيح كتاب لصنع الله إبراهيم لمكتبة الاسرة، وتابع: “شادي لويس ليس صنع الله ابراهيم”.

وأعرب مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد لاعتذار الكاتب شادي لويس وتنازله عن جائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي - فرع كبار الأدباء، دون إبداء أسباب.